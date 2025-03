Notizieaudaci.it - Cindyana Santangelo, morte giallo per l’attrice di Er e Csi

è morta all’età di 58 anni. I primi soccorritori si sono recati di corsa a casa sua a Malibu, in California, intorno alle 19:15 di lunedì 24 marzo in seguito alla segnalazione di un’emergenza medica.è stata trovata in casa in fin di vita dai soccorritoriHa conquistato la ribalta in serie tv americane di successo come Sposati. con figli, ‘E.R. – Medici in prima linea‘ e ‘CSI‘. É stata soprannominata la “Marilyn Monroe latina” dall”iconico cantante Perry Farrell dei Jane’s Addiction per il suo aspetto da star del cinema d’altri tempi. Sul suo decesso è stata aperta un’inchiesta dagli investigatori della sezione omicidi dello sceriffo della contea di Los Angeles. “I paramedici hanno trasportato una donna adulta in un ospedale della zona, dove è stata poi dichiarata morta”.