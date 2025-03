Ilgiorno.it - Cindyana Santangelo morta a 58 Anni: il mistero della “Marilyn Monroe latina” sconvolge Hollywood

Leggi su Ilgiorno.it

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte improvvisa di, attrice e mostatunitense nota per i suoi ruoli in serie televisive di successo come E.R. - Medici in prima linea, CSI: Miami e Sposati. con figli. L’artista, soprannominata “la” dal cantante dei Jane’s Addiction Perry Farrell, è deceduta lunedì 24 marzo all’età di 58, dopo un’emergenza medica nella sua casa di Malibu, in California. La notizia, diffusa inizialmente dal sito TMZ, ha lasciato fan e colleghi attoniti, mentre le autorità indagano su un caso che si tinge diper l’assenza di una causa di morte chiara. Una carriera tra schermo e palcoscenico Nata a New York nel 1967 da genitori di origini portoricane, italiane e ungheresi,ha vissuto un’infanzia sulla West Coast prima di trasferirsi a Londra a 19per studiare recitazione.