Romadailynews.it - Cina: vice premier chiede cooperazione sci-tech globale proficua, vantaggiosa per tutti

Leggi su Romadailynews.it

Ilprimo ministro cinese Zhang Guoqing oggi ha dichiarato che lae’ desiderosa di collaborare con altri Paesi per esplorare nuovi modelli discientifica e tecnologica reciprocamente vantaggiosi e proficui per, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove forze produttive di qualita’ mentre si approfondisce il nuovo ciclo di rivoluzione scientifica e tecnologica e di trasformazione industriale. Zhang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni in occasione della cerimonia di apertura della Conferenza annuale del Zhongguancun Forum 2025 a Pechino. Laha attuato in modo approfondito una strategia di sviluppo guidata dall’innovazione, ottenendo risultati fruttuosi nell’integrazione tra innovazione scientifica e tecnologica e industriale, rafforzando continuamente lo slancio della nuova industrializzazione e sviluppando costantemente nuove forze produttive di qualita’, ha osservato Zhang.