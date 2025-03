Romadailynews.it - Cina-UE: concordano di approfondire cooperazione economica, commerciale

Lae’ desiderosa di collaborare con l’UE per rafforzare il dialogo e lo scambio, gestire le differenze economiche e commerciali in modo adeguato, espandere l’apertura reciproca, e promuovere uno sviluppo sano e stabile delle relazioni economiche e commerciali trae UE, ha dichiarato oggi il vice primo ministro cinese He Lifeng. He, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante un incontro a Pechino con il Commissario europeo per il commercio e la sicurezzaMaros Sefcovic. Nel ricordare che quest’anno ricorre il 50mo anniversario dell’instaurazione dei legami diplomatici trae UE, He ha affermato che lae’ pronta a collaborare con l’UE per attuare l’importante consenso raggiunto dai leader delle due parti, resistere all’unilateralismo e al protezionismo, e salvaguardare il sistemamultilaterale.