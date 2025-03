Romadailynews.it - Cina: Shandong, imprese rafforzano gli aggiornamenti tecnologici

Un tecnico di un’azienda di filatura intelligente esegue la manutenzione su una macchina per maglieria circolare automatizzata per tessuti di alta qualita’ nel distretto di Jimo, citta’ di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello, il 25 marzo 2025. Negli ultimi anni, il distretto ha costantemente guidato leprivate ad aumentare la ricerca e lo sviluppo e gli investimenti in nuove tecnologie, nuove attrezzature e nuove tecnologie di lavorazione. Nel frattempo, grazie a misure finalizzate a soddisfare le esigenze occupazionali dellee a fornire formazione ai locali nelle competenze, lo sviluppo sostenibile e di qualita’ dell’industria tessile e dell’abbigliamento e’ stato efficacemente promosso e molti cittadini locali hanno trovato lavoro e visto aumentare il proprio reddito.