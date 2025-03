Romadailynews.it - Cina: robot umanoidi saranno sotto i riflettori a quinta CICPE

Laedizione della China International Consumer Products Expo (), in programma dal 13 al 18 aprile a Haikou, capoluogo della provincia meridionale cinese di Hainan, presentera’ gli ultimidelle principali aziende nazionali e internazionali, hanno annunciato oggi gli organizzatori dell’evento. La fiera, una piattaforma chiave per il commercio globale e le tendenze di consumo, ha attirato la partecipazione di oltre 4.100 marchi provenienti da 71 Paesi e regioni, ha dichiarato il vice ministro del Commercio Sheng Qiuping in una conferenza stampa. Co-organizzato congiuntamente dal ministero cinese del Commercio e dal governo provinciale di Hainan, l’evento di quest’anno mettera’ in evidenza le tendenze di consumo emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale (IA) e l’aviazione a bassa quota, con il debutto delle innovazioni di aziende globali, ha dichiarato Sheng.