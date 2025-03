Romadailynews.it - Cina: Pechino ospita conferenza annuale di Zhongguancun Forum 2025

Un cane robot GO2 della Unitree e’ fotogafato presso loInternational Innovation Center, sede dello(ZGC), a, capitale della, ieri 26 marzo.L’evento e’ in corso nella citta’ da oggi fino al 31 marzo.Ladi quest’anno, a tema “Nuove forze produttive di qualita’ e cooperazione tecnologica globale”, comprende cinque sezioni principali, tra cui incontri e trading in materia di tecnologia. Dei giornalisti scattano foto a dei robot umanoidi presso loInternational Innovation Center, sede dello(ZGC), a, capitale della, ieri 26 marzo. L’evento e’ in corso nella citta’ da oggi fino al 31 marzo. Ladi quest’anno, a tema “Nuove forze produttive di qualita’ e cooperazione tecnologica globale”, comprende cinque sezioni principali, tra cui incontri e trading in materia di tecnologia.