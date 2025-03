Romadailynews.it - Cina: Pechino, al via Conferenza annuale del Zhongguancun Forum 2025

Leggi su Romadailynews.it

Questa foto, scattata oggi 27 marzo, mostra una scena della cerimonia di apertura delladel, capitale della. La cerimonia si e’ tenuta qui oggi. A tema “Nuove forze produttive di qualita’ e cooperazione tecnologica globale”, ladi quest’anno comprende cinque sezioni principali, tra cui incontri e trading in ambito tecnologico. Fornisce nuove idee e approfondimenti per lo sviluppo innovativo globale nei modelli di IA di grandi dimensioni, nell’intelligenza incarnata, nella tecnologia quantistica, nella biomedi, nel 6G, nelle interfacce cervello-computer e in altre aree di frontiera in 128 eventi. Agenzia Xinhua