Cina: Hunan, auto volante XPENG completa volo di prova

La “Land Aircraft Carrier”, un’sviluppata dal produttore cinese di veicoli elettrici, hato undipubblico oggi nella citta’ di Changde, nella provincia centrale cinese dello. Il modulo aereo dell’ha effettuato unattraverso un lago. Volando ad un’altezza di 40 metri, e’ atterrata al punto di partenza in tutta sicurezza dopo aver girato sopra il lago Liuye, un luogo panoramico di Changde. “Quest’puo’ essere utilizzata sia per le visite turistiche che per i soccorsi”, ha dichiarato Zhao Deli, fondatore dell’affiliata diHuitian, specializzata involanti. Questo veicolo e’ composto da un modulo terrestre e uno aereo. Il primo e’ un veicolo elettrico, mentre il modulo aereo e’ noto come velielettrico a decollo e atterraggio verticali (eVTOL).