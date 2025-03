Romadailynews.it - Cina: Hainan, al via Conferenza annuale 2025 di Boao Forum for Asia

Ladelfor(BFA) si e’ aperta oggi a, nella provincia meridionale cinese di. Alla cerimonia di apertura ha partecipato il vice primo ministro cinese Ding Xuexiang, anche membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese. Fondato nel 2001, il BFA e’ un’organizzazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro impegnata a promuovere l’integrazione economica regionale e ad avvire i Paesitici ai loro obiettivi di sviluppo. Ladi quest’anno, che e’ in corso dal 25 fino a domani 28 marzo, ha come tema “L’nel mondo che cambia: verso un futuro condiviso”. Intervenendo alla cerimonia di apertura, Ding ha affermato che nell’ultimo decennio sono stati compiuti progressi significativi nella costruzione di una comunita’tica dal futuro condiviso.