Cina | Guangdong tunnel sottomarino per ferrovia Shantou-Shanwei

Questa foto, scattata il 25 marzo 2025, mostra il cantiere deldella baia dinella citta’ di, nella provincia meridionale cinese del. Il, il primo di questo tipo a doppio binario a passaggio unico al mondo con una velocita’ progettata di 350 chilometri orari, ha concluso le operazioni di perforazione ieri. Lungo 9.781 metri, si tratta di un progetto dellaad alta velocita’. Degli operai edili della China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd. controllano la macchina per scavo a scudo “Yongping” con un diametro di scavo di 14,57 metri nella citta’ di, nella provincia meridionale cinese del, ieri 26 marzo 2025. Ildella baia di, il primo di questo tipo a doppio binario a passaggio unico al mondo con una velocita’ progettata di 350 chilometri orari, ha concluso le operazioni di perforazione ieri.