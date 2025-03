Romadailynews.it - Cina: denuncia dazi USA su auto come violazione di norme OMC

Leggi su Romadailynews.it

La mossa degli Stati Uniti di imporresulle importazioni diviola ledell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e mina il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun. Le osservazioni di Guo sono arrivate dopo l’annuncio del presidente statunitense Donald Trump di imporredel 25% su tutti i veicoli e le componenti diprodotti all’estero e importati negli Stati Uniti. Secondo le notizie, isullemobili entreranno in vigore la prossima settimana, una mossa che ha gia’ scosso l’industriamobilistica globale. “Laha osservato la reazione dei principali partner commerciali degli Stati Uniti”, ha dichiarato Guo durante un regolare briefing con la stampa, sottolineando che non ci sono vincitori in una guerra commerciale o tariffaria e che lo sviluppo e la prosperita’ di nessun Paese possono essere raggiunti attraverso l’imposizione di