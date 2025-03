Romadailynews.it - Cina: accelera creazione di moderno sistema di monitoraggio ecologico, ambientale

Leggi su Romadailynews.it

Lastando ladi undi, ha dichiarato ieri un funzionario governativo. Ladi una rete completa diaereo, terrestre e marittimo e’ il compito piu’ fondamentale ed essenziale nella costruzione di undi, ha dichiarato Jiang Huohua, a capo del dipartimento didel ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente. Le tecnologie di intelligenza artificiale (IA) e il telerilevamento satellitare svolgeranno un ruolo sempre piu’ significativo in questo campo, ha affermato il funzionario, citando come esempio l’applicazione sul campo di DeepSeek. Il ministero ha emanato delle politiche per incentivare lo sviluppo di robot per la protezione dell’ambiente e di attrezzature per ilda remoto, nell’ambito di una serie di sforzi per promuovere l’applicazione delle nuove tecnologie, secondo Jiang.