Amica.it - Ciglia lunghe e occhi grandi: dalla Corea arrivano le point lashes

Leggi su Amica.it

Da sempre, leche si incollano con il mascara, sono state considerate un errore nell’applicazione o indice di un prodotto non proprio ben performante. Unica eccezione sono stati gli Anni 60, quando andavano di moda le spider, che oltretutto hanno fatto ritorno in tempi recenti. Un’estetica sicuramente non per tutte, soprattutto per chi ama lefolte e ben definite. Eppure in Asia le, che si basano su un concetto molto simile, sono lo stile mainstream.Il motivo? Sono un modo per inre gli. Le occidentali, indubbiamente avvantaggiateconformazione dell’o, dotato di doppia palpebra, hanno necessità diverse dalle asiatiche e, nello specifico, dallene.