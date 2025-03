Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il G.P. Sportivi Poggio alla Cavalla riservato agli juniores

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lamporecchio (Pistoia), 27 marzo 2025 - Nozze di diamante per il GranCav, la frazione del comune di Lamporecchio che da 60 anni ospita nel giorno di Pasquetta il tradizionale circuito ciclistico. Appuntamento dunque programmato per lunedì 21 aprile con una novità tecnica. La corsa non sarà riservataélite e under 23 macategoria, in quanto il gruppo sportivo che l’organizza, quello della Mastromarco, quest’anno non è presente con una formazione dilettanti nel, ma con una squadrae quindi un cambio di categoria inevitabile. Il 60° Gran Premio, denominata anche “Circuito dei Tre Comuni” in quanto tocca oltre a quello di Lamporecchio anche per brevissimi tratti i territori di Cerreto Guidi e Vinci, si svolgerà sulla distanza di 79 Km e 350 metri pari a 23 giri del circuito che misura 3 km e 450 metri.