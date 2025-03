Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Hopplà e Tripetetolo Seanese volano

Lastra a Signa (Firenze), 27 marzo 2025 - In questo avvio di stagione (primo mese di attività appena concluso) due formazioni fiorentine l’e ladi Lastra a Signa, si stanno comportando ottimamente tra gli élite e under 23. Nell’ultimo weekend infatti c’è stato il bis stagionale per lanel Trofeo Città di Loreto nelle Marche. Lo ha firmato Marco Manenti e per il team diretto da Stefano Roncalli anche il terzo posto di Riccardo Lorello vincitore in questa stagione del Gp La Torre nei pressi di Fucecchio, a completare il successo collettivo della squadra di patron Claudio Lastrucci. Una prestazione eccellente del tandem a confermare la condizione atletica che fa ben sperare anche per i prossimi impegni ad iniziare dalla 50^ Coppa Martiri Montemaggio in programma domenica 30 marzo a San Gimignano.