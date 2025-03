Ciclismo Brugge-De Panne 2025 | vince Wiebes davanti a Consonni e Balsamo

Leggi su Sportface.it

Lorenaconquista la Bruges-De. La campionessa europea, vincitrice della Milano-Sanremo Women sabato scorso, si impone anche nella corsa belgaalle azzurre Chiara(CANYON//SRAM zondacrypto) e ad Elisa(Lidl-Trek). Per l’olandese del Team SD Worx – Protime si tratta della vittoria numero 99 in carriera, la sesta stagionale. Appuntamento alla Gand – Wevelgem per il successo numero 100. “Sono contenta del lavoro di squadra. La gara è stata piuttosto nervosa, anche nel finale, ma avevo Barbara Guarischia me, e mi ha aiutato molto nella volata”, le parole di”.La classifica finaleItalian Chiaraof Canyon//SRAM zondacrypto, Dutch Lorenaof SD Worx-Protime and Italian Elisaof Lidl-Trek celebrate on the podium of the ‘Classic-De’ women’s elite one-day cycling race, 152,7 km fromto De, Thursday 27 March