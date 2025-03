Tuttivip.it - “Ciao ciao, Zeudi”. Grande Fratello, la notizia più brutta proprio alla fine: cosa sta succedendo

Leggi su Tuttivip.it

Il contorovescia è ormai agli sgoccioli: mancano solo quattro giornifinalissima dele l’attesa per scoprire il nome del vincitore si fa sempre più intensa. Dopo mesi di strategie, eliminazioni e colpi di scena, il pubblico di Canale 5 si prepara a incoronare il protagonista assoluto di questa edizione. Ma chi salirà sul gradino più alto del podio? Se fino a poco tempo fa la favorita indiscussa sembrava essereDi Palma, gli ultimi sviluppi e le eliminazioni recenti hanno completamente rimescolato le carte in tavola.I principali siti di scommesse hanno aggiornato le quote e, secondo le nuove previsioni, la più probabile vincitrice sarebbe ora Helena Prestes. L’uscita di scena di due concorrenti molto forti ha infatti cambiato gli equilibri del televoto, permettendomodella brasiliana di guadagnare terreno.