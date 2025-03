Ilrestodelcarlino.it - Ciak, dal 7 aprile sessanta ’Corti da sogno’

Il ‘piatto’ forte del festival ‘Corti da sogni’ sono i 60 cortometraggi, provenienti da 21 Paesi diversi, selezionati tra quasi mille, con almeno un rappresentante di tutti i continenti, in programma dal 7 al 12al cinema Mariani e al teatro Rasi di Ravenna. "Molti dei lavori proposti – racconta Roberto Artioli del Circolo Sogni ’Antonio Ricci’ – hanno partecipato ai più importanti festival internazionali, da Cannes a Venezia, da Rotterdam a Clermont-Ferrand e sono candidati a premi prestigiosi come il David di Donatello. Il corto d’animazione iraniano vincitore della scorsa edizione, ‘In the shadow of the cypress’, ha poi trionfato nella notte degli Oscar". Tra i temi affrontati dai corti in concorso ci sono le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, le sfide al cambiamento climatico, i paradossi della società moderna con le sue inquietudini e i conflitti internazionali.