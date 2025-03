Ci hanno tolto la nostra allenatrice è peggio di 3 anni fa la protesta delle Farfalle dopo il licenziamento di Emanuela Maccarani

Leggi su Open.online

Se anche la Federginnastia ha votato «all’unanimità» per l’allontanamento della direttrice tecnica, rinviata a giudizio per presunti maltrattamenti alle atlete, sono proprio le «» are per ildella 50enne. Una scelta compiuta «senza nessun preavviso né comunicazione», e soprattutto «a una settimana dalla partenza per la prima uscita internazionale con la nuova squadra». Una squadra che, scrive la ginnasta plurimedagliata Martina Centofanti sulle storie di Instagram, «da domani non avrà più la “SUA”». E che dovrà fare i conti con una situazione che mette a rischio «lo stato emotivo di ognuna di noi» e il «benessere, appena venuto a mancare».L’attacco ai vertici: «Nessuno ci ha detto nulla, siamo destabilizzate»Era arrivata ieri, mercoledì 26 marzo, la decisione della Federazione di stracciare il contratto atrent’di collaborazione.