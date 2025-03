Movieplayer.it - Chris Evans assente dall'annuncio del cast di Avengers, ma c'è chi continua a sostenere che tornerà

L'ex star del Marvel Cinematic Universe è uno dei grandi assenti nella nutrita lista di attori che parteciperanno al prossimo film MCU Doomsday. Sono passate soltanto poche ore dal monumentaledeldi: Doomsday, il prossimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe. Oltre agli attori annunciati però non sono passate inosservate le diverse assenze. Tra le tante, spicca anche quella di, che manca dal franchise dei Marvel Studios sin da: Endgame, uscito nelle sale cinematografiche nel 2019. La lista deldi: Doomsday è ancora parziale Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, altre star parteciperanno al film nonostante non siano state annunciate ieri: tra loro anche Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange e forse anche Tom Holland .