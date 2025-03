Lanazione.it - Chiusura locale a Prato: era frequentato da individui con precedenti

, 27 marzo 2025 – In seguito a un'operazione svolta nel corso della giornata di ieri 27 marzo dalla polizia di, in particolare dalla squadra di Polizia Amministrativa e di Sicurezza dellaQuestura, è stato emesso un provvedimento didi 30 giorni nei confronti di un esercizio commerciale al dettaglio di generi alimentari e abbigliamento. Il, gestito da una cittadina di origine nigeriana, è stato sottoposto al provvedimento dal Questore di, Pasquale Antonio de Lorenzo, perché considerato un punto di ritrovo percondi polizia, dediti a comportamenti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza. Durante recenti verifiche condotte il 19 marzo scorso, le forze dell'ordine hanno identificato tredici persone presenti nel, anche se molti di loro hanno cercato di evitare il controllo.