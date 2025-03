.com - Chiello, il nuovo singolo del cantautore è Pirati

Leggi su .com

è ildi, una ballad sospesa tra sogno e realtà, che anticipa il primo tour nei club delDa venerdì 28 marzo sarà disponibile in digitale(Island Records/Universal Music Italia), ildi, una ballad sospesa tra sogno e realtà, dove i ricordi d’infanzia si mescolano a visioni oniriche di mari inesplorati e avventure senza tempo, guidate dalle note malinconiche della voce di. «”” è la presa di coscienza che il tempo scorre e porta via con sé un pezzettino di noi alla volta – dichiara– Un giorno ti svegli ti guardi allo specchio e capisci che molto di quello che eri prima non c’è più è svanito».Ilper la prima volta, salirà sui palchi dei principali club italiani con l’imperdibileLive 2025: otto date cariche di emozione, intensità e la forza espressiva che rende unica la sua musica.