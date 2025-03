Thesocialpost.it - Chiara Poggi, il genetista della sua famiglia: “C’è un’unica impronta sconosciuta”

Leggi su Thesocialpost.it

A «Fanpage» il, Marzio Capra, ha espresso le sue perplessità sui nuovi accertamenti fatti sulle analisi del 2014 sulle unghie di. La Procura di Pavia ha iscritto nuovamente (dopo una prima archiviazione nel 2017) nel registro degli indagati Andrea Sempio, amico del fratellovittima, e ha chiesto al gip il via libera per un esame probatorio su reperti prelevati dalla casa di Garlasco, dove si è consumato l’omicidioragazza. Nel caso di, così come in quello di Yara Gambirasio, si parla di “ignoti”, proprio perché ci sono «profili genetici non attribuiti»: «Relativamente al dna non si può parlare di ignoti poiché tutte le tracce utili sono state attribuite. Pensare oggi di rivalutare dei profili genetici caratterizzati ieri, e già ritenuti non utili da chi proprio li ha ottenuti e controllati, sono delle ‘farneticazioni scientifiche’ di colleghi che – pur non avendo mai visto direttamente nullascena del crimine, non avendo mai partecipato alle operazioni peritali eseguite e che quindi non hanno mai avuto a disposizione le carte – ritengono sulla base di loro scienza di indicare nuovi elementi», ha precisato ilMarzio Capra.