Velvetgossip.it - “Chiara Iezzi svela la sua esperienza di colpevolizzazione dopo la rottura con la sorella Paola”

Leggi su Velvetgossip.it

, 52 anni, ha finalmente ricucito il rapporto con la, 50 anni, grazie all’intervento della nonna durante un pranzo di Natale. Le due sorelle, che in passato avevano conquistato il mondo della musica con otto album e quasi cinque milioni di dischi venduti, avevano visto il loro legame spezzarsi nel 2013. A raccontare questa difficileè statastessa, che ha rivelato al settimanale F di essere stata additata come la causa delladel duo musicale. “Per tutti ero io la stronza”, ha dito.L’allontanamento da, più giovane di due anni, ha causato un profondo dolore a. “Era ferita e mi stava lontano. Conoscenti e amici mi colpevolizzavano. Per tutti ero il comandante che aveva abbandonato la nave nel momento di difficoltà”, ha spiegato.