Chiara Iezzi | la sua versione sulla rottura con la sorella Paola e le accuse

, celebre attrice e cantante, ha recentemente ricucito il rapporto con la, un evento significativo avvenuto durante un pranzo di Natale nel 2023. Le due sorelle, che in passato hanno formato un duo musicale di grande successo, si erano allontanate nel 2013, segnando un capitolo difficile della loro vita personale e professionale.ha condiviso la sua esperienza con il settimanale F, rivelando come sia stata percepita come la responsabile delladel duo. Il legame familiare interrotto, 52 anni, e, 50 anni, hanno conquistato il pubblico con una carriera musicale che ha visto la pubblicazione di otto album e quasi cinque milioni di dischi venduti. Tuttavia, nel 2013, il loro legame si è incrinato, portando a un allontanamento che ha causato dolore a entrambe.