Chiara Iezzi | la sua testimonianza sulla colpevolizzazione per la separazione dal duo con Paola

, 52 anni, ha recentemente riacquistato un rapporto sereno con la sorella, 50 anni, grazie all’intervento della nonna durante un pranzo di Natale. Le due sorelle, ex regine del pop, avevano vissuto un periodo diche risale al 2013, anno in cui la loro collaborazione musicale si è interrotta in modo definitivo. In un’intervista rilasciata al settimanale F,ha spiegato come, dopo la rottura del duo, sia stata vista come la responsabile della situazione. Il conflitto tra le sorelleha descritto il dolore e la solitudine che ha provato durante il periodo di allontanamento da. “Era ferita e mi stava lontano. Conoscenti e amici mi colpevolizzavano. Per tutti ero il comandante che aveva abbandonato la nave nel momento di difficoltà, la ‘stronza’”, ha dito, mettendo in evidenza il peso emotivo della situazione.