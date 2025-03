Velvetgossip.it - “Chiara Iezzi: la colpevolizzazione dopo la separazione dal duo con Paola”

, 52enne ex star del pop, ha finalmente ricucito i rapporti con la sorella, 50enne, grazie a un pranzo di Natale organizzato dalla nonna. La riunione familiare ha segnato un importante passo verso la riconciliazione,anni di tensioni e incomprensioni che hanno portato le due a separarsi nel 2013, a seguito di una rottura professionale che ha avuto un forte impatto sulle loro vite.Il passato difficile delle sorelleLe sorellehanno condiviso un percorso musicale straordinario, con otto album pubblicati e quasi cinque milioni di dischi venduti. Tuttavia, nel 2013, la loro collaborazione si è interrotta bruscamente, portando a un allontanamento che ha causato grande dolore a. Intervistata dal settimanale F,ha rivelato come si sia sentita colpevolizzata per la fine del duo, affermando: “Per tutti ero io la stronza”.