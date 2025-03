Chiara Gribaudo e la ribellione al maschilismo Pd | Prodi ha sbagliato Cognome materno ai bimbi? Franceschini poteva pensarci prima

Leggi su Open.online

La tirata di capelli di Romanoalla giornalista di Mediaset? «Doveva evitarla». La proposta di Dariosulsoloai figli? Ma che bella idea, peccato non l’abbia lanciata quando il Pd era al governo. E la raffica di interviste dei padri nobili del partito per dare lezioni a Elly Schlein, anche basta.esce allo scoperto e si toglie qualche sassolino dalle scarpe sule paternalismo che ancora la fanno da padrone nel Pd. La deputata cuneese, vicepresidente del partito, si sfoga in un’intervista alla Stampa. Anche per dare una mano alla segretaria Schlein, che nei giorni scorsi ha puntato il dito contro quel male oscuro che anela anche nel grande caseggiato del centrosinistra italiano. Proprio così, ilnel Pd «è vivo e lotta insieme a noi», riconosce amara, che di certe pratiche di potere s’è accorta ancora di più da quando, da pochi mesi, è diventata mamma.