Chiara Ferragni svela la sua ricetta dell’amore | Evitare gli stronzi

Nel mondo dei social,ha recentemente condiviso un messaggio potente dedicato a tutte le donne. In un video pubblicato il 26 marzo 2025, l’influencer e imprenditrice, reduce da un periodo di riflessione dopo il divorzio da Federico Lucia, noto come Fedez, ha espresso il desiderio che ogni donna possa trovare un partner che la faccia sentire davvero amata.ha citato l’esempio dell’attore Benny Blanco e della cantante Selena Gomez, evidenziando come il loro rapporto rappresenti un modello positivo di amore e rispetto.Il messaggio diBOLOGNA – La celebre influencer ha affermato: “Sono veramente stufa di sentire ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con deglidisumani che le trattano di merda”. Nel video,ha raccontato di aver trascorso il tempo durante un recente malanno influenzale guardando serie TV e film, durante i quali ha avuto modo di riflettere sull’amore.