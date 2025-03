Velvetgossip.it - Chiara Ferragni invita le ragazze a non frequentare uomini tossici

Giovedì 27 marzo 2025,, nota influencer e imprenditrice, ha condiviso un intenso sfogo su TikTok riguardo a relazioni tossiche e all’importanza dell’amore sano. Nel video,ha espresso il suo disappunto nei confronti diche non riconoscono il proprio valore e che si trovano coinvolte con partner poco rispettosi. Le sue parole hanno colpito molti, specialmente quando ha affermato: “Non c’è niente di più sexy di un uomo che ti ami e dimostri di amarti senza prenderti per il c***”.Il messaggio die la reazione dei followerIl messaggio diha suscitato una reazione significativa tra i suoi follower, molti dei quali hanno condiviso esperienze simili. La celebrità ha continuato il suo discorso, sottolineando che è frustrante vedere donne meravigliose legate ache non le meritano.