Velvetgossip.it - “Chiara Ferragni: ‘Ero davvero innamorata di Fedez’, riflette sulle sue esperienze amorose”

Leggi su Velvetgossip.it

, nota imprenditrice digitale, ha recentemente condiviso le sue riflessionirelazioni tossiche in un video su TikTok, dove ha espresso il suo disappunto nei confronti di ragazze bellissime che non riconoscono il proprio valore e si trovano coinvolte con uomini che le trattano male. Le sue parole sono state ispirate dalle interviste di Selena Gomez e Benny Blanco, e si sono concluse con un messaggio forte: “Non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva”.ha sottolineato l’importanza del rispetto e dell’amore nelle relazioni, esprimendo la sua frustrazione nei confronti di coloro che non comprendono questi valori fondamentali.Riflessioni sull’amore e relazioni passateDurante il suo intervento,ha risposto a numerosi commenti da parte degli utenti, rivelando di non essere stata “fortunatissima in amore” in passato, ma di essere sempre rimasta una romantica.