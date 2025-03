Velvetgossip.it - “Chiara Ferragni: ‘Ero davvero innamorata di Fedez’, riflessioni sull’amore”

Leggi su Velvetgossip.it

, imprenditrice digitale di fama mondiale, ha recentemente condiviso le suesulle relazioni tossiche attraverso un video pubblicato su TikTok. La clip, in cui affronta il tema del rispetto e dell’intelligenza emotiva nelle relazioni, ha suscitato un ampio dibattito tra i suoi follower., parlando in modo diretto, ha espresso la sua frustrazione nei confronti di ragazze belle e talentuose che si trovano in relazioni sbagliate, affermando: “Sono veramente stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli stro*zi disumani che le trattano da schifo”.sull’intelligenza emotivaLe sue osservazioni sono state ispirate dalle interviste di Selena Gomez e Benny Blanco, che hanno affrontato tematiche simili.ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza emotiva, affermando che “non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva”.