Velvetgossip.it - “Chiara Ferragni: ‘Ero davvero innamorata di Fedez’, poi riflette sull’amore”

ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulle relazioni tossiche attraverso un video su TikTok, suscitando un ampio dibattito. L’imprenditrice digitale, nota per la sua carriera nel settore della moda e per la sua vita pubblica, ha espresso il suo disappunto nei confronti di ragazze straordinarie che non riconoscono il proprio valore e si trovano coinvolte in relazioni con uomini che le trattano in modo inadeguato. Questa discussione è stata ispirata dalle interviste di Selena Gomez e Benny Blanco, che hanno messo in luce dinamiche simili.Nel video, pubblicato il 27 marzo 2025,ha affermato: “Sono veramente stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore”. Ha poi sottolineato l’importanza dell’intelligenza emotiva negli uomini, affermando che “non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva”.