Chiara Ferragni: 'Ero davvero innamorata di Fedez, ma l'amore non sempre è stato favorevole'

, nota imprenditrice digitale e influencer, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulle relazioni tossiche attraverso un video su TikTok. Il suo intervento, avvenuto nel marzo del 2025, èispirato dalle interviste di altri artisti come Selena Gomez e Benny Blanco.ha sottolineato l’importanza dell’autovalutazione e del rispetto all’interno delle relazioni, esprimendo frustrazione nei confronti di donne che non riconoscono il proprio valore e che si trovano coinvolte con partner inadeguati.Le parole disulle relazioni tossicheDurante il suo intervento,ha affermato: “Sono veramente stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli stro*zi disumani che le trattano da schifo”. Queste dizioni hanno colpito molti, poiché l’imprenditrice ha messo in evidenza la necessità di una maggiore consapevolezza emotiva nelle relazioni.