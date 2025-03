Velvetgossip.it - “Chiara Ferragni: ‘Ero davvero innamorata di Fedez, ma l’amore non mi ha sempre sorriso'”

Leggi su Velvetgossip.it

, imprenditrice digitale di successo, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulle relazioni tossiche durante un video su TikTok. La clip, pubblicata nel marzo 2025, è stata ispirata dalle interviste di Selena Gomez e Benny Blanco.ha espresso la sua frustrazione per la situazione di molte donne che, nonostante la loro bellezza, si trovano coinvolte in relazioni con uomini che non le rispettano. Ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza emotiva negli uomini, affermando che il rispetto esincero sono fondamentali per una relazione sana.Le parole disulle relazioniDurante il suo intervento,ha dito: “Sono veramente stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli stro*zi disumani che le trattano da schifo”.