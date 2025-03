Velvetgossip.it - “Chiara Ferragni: ‘Ero davvero innamorata di Fedez, ma l’amore non è stato sempre fortunato'”

, nota imprenditrice digitale, ha condiviso le sue riflessioni sulle relazioni tossiche in un recente video su TikTok. La clip è stata alimentata dalle interviste di artisti come Selena Gomez e Benny Blanco, dove ha espresso la sua frustrazione nei confronti delle ragazze che non riconoscono il proprio valore.ha affermato: “Sono veramente stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli stro*zi disumani che le trattano da schifo”.Nel suo intervento, laha sottolineato l’importanza dell’intelligenza emotiva nelle relazioni. Ha esortato gli uomini a dimostrare rispetto e amore per le proprie partner, affermando: “Non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva”. Ha evidenziato che il rispetto e la capacità di esprimere affetto sono fondamentali, e ha lamentato che pochi riescono a comprendere questo concetto.