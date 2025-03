Velvetgossip.it - “Chiara Ferragni: ‘Ero davvero innamorata di Fedez, ma l’amore è stato complicato'”

Leggi su Velvetgossip.it

, nota imprenditrice digitale e influencer, ha recentemente condiviso un acceso sfogo su TikTok riguardo alle relazioni tossiche, esprimendo la sua frustrazione nei confronti di donne meravigliose che si trovano coinvolte in rapporti sbagliati. Il video, pubblicato nel marzo del 2025, trae spunto dalle interviste di Selena Gomez e Benny Blanco, eha voluto sottolineare l’importanza dell’intelligenza emotiva nelle relazioni. “Non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva”, ha affermato, esortando gli uomini a rispettare le proprie partner e a dimostrare il loro amore in modo sincero.Esperienza personale diDurante il suo intervento,ha toccato anche la sua esperienza personale, rivelando di non essere stata “fortunatissima in amore” in passato, ma di rimanere “romantica per sempre”.