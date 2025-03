Velvetgossip.it - “Chiara Ferragni: ‘Ero davvero innamorata di Fedez, ma in amore ho avuto sfortune'”

ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulle relazioni tossiche in un video pubblicato su TikTok, dove ha espresso la sua frustrazione nei confronti di molte ragazze che, a suo avviso, non valorizzano se stesse e si trovano coinvolte in rapporti con uomini che non le trattano con rispetto. Nella clip, l’imprenditrice digitale ha preso spunto dalle interviste di Selena Gomez e Benny Blanco, sottolineando l’importanza dell’intelligenza emotiva nelle relazioni.Intelligenza emotiva e rispetto nelle relazioniha evidenziato che l’intelligenza emotiva e il rispetto reciproco sono fondamentali per una relazione sana. Ha dito: “Se tu sei un uomo e hai intelligenza emotiva e rispetto per la tua donna, la ami, dimostri di amarla, non la prendi per i fondelli, non la tratti male”.