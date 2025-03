Velvetgossip.it - “Chiara Ferragni: ‘Ero davvero innamorata di Fedez, ma in amore ho avuto alti e bassi'”

Leggi su Velvetgossip.it

ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulle relazioni tossiche attraverso un video su TikTok, dove ha espresso il suo disappunto nei confronti di ragazze belle che non riconoscono il proprio valore e si trovano coinvolte con uomini che le trattano male. Le sue dizioni sono state stimolate dalle interviste di Selena Gomez e Benny Blanco.ha sottolineato che l’intelligenza emotiva è una qualità fondamentale in una relazione, affermando: “Non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva”. Ha esortato gli uomini a dimostrare rispetto eper le proprie partner, evidenziando quanto sia triste che pochi riescano a comprendere questo concetto.Riflessioni personali diLa nota imprenditrice ha anche risposto a numerosi commenti ricevuti, rivelando di non essere stata particolarmente fortunata innel passato, ma di mantenere un’anima romantica.