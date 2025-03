Velvetgossip.it - “Chiara Ferragni: ‘Ero davvero innamorata di Fedez, l’amore non è stato sempre facile'”

Leggi su Velvetgossip.it

ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulle relazioni tossiche attraverso un video su TikTok, attirando l’attenzione di molti. Durante il suo intervento, l’imprenditrice digitale ha espresso la sua frustrazione nei confronti di giovani donne che, nonostante la loro bellezza, si trovano coinvolte in rapporti poco salutari.ha citato interviste di Selena Gomez e Benny Blanco come spunto per la sua analisi, sottolineando che l’intelligenza emotiva e il rispetto reciproco dovrebbero essere alla base di ogni relazione sana.Il messaggio diNel video, pubblicato il 27 marzo 2025,ha dito: “E se per caso qualche uomo è arrivato alla fine di questo video, vi posso assicurare che non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva”.