Velvetgossip.it - “Chiara Ferragni: ‘Ero davvero innamorata di Fedez, l’amore non è stato facile'”

, nota imprenditrice digitale e influencer, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulle relazioni tossiche in un video pubblicato su TikTok. Durante il suo intervento,ha espresso la sua frustrazione nei confronti delle ragazze che, nonostante la loro bellezza, non riescono a riconoscere il proprio valore e si trovano coinvolte in relazioni dannose. La discussione è stata innescata dalle interviste di Selena Gomez e Benny Blanco, che hanno affrontato temi simili. Con toni decisi,ha affermato: “Se qualche uomo sta guardando questo video, vi assicuro che non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva”. Ha sottolineato l’importanza del rispetto e delnelle relazioni, invitando gli uomini a dimostrare il loro affetto in modo genuino.