Vanityfair.it - Chiara Ferragni e gli amori tossici: «Stufa delle donne che non si danno il giusto valore. Fedez? L'ho amato veramente»

Leggi su Vanityfair.it

In un video su TikTok, l'imprenditrice digitale augura a tutte le persone un amore come quello tra Selena Gomez e Benny Blanco: «Il modo in cui lui la fa sentire amata è pazzesco, bellissimo»