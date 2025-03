Isaechia.it - Chiara Ferragni condivide un video sui social e torna a parlare di Fedez: “Io ero veramente innamorata”

Di recenteha condiviso unsu TikTok dove si è lasciata andare a qualche esternazione sulla storia d’amore fra Selena Gomez e Benny Blanco. Secondo l’influencer, il cantautore statunitense incarnerebbe il prototipo di personache tutti noi ci meritiamo nella vita.Le parole della:Da ieri ho visto mille serie, film eccetera perché ero in casa senza avere niente da fare. Quando sei malata è normale. Ho guardato anche tante interviste fra Benny Blanco e Selena, loro sono una green flag pazzesca. Il modo in cui lui la fa sentire amata è pazzesco, bellissimo. Giuro auguro a tutte noi, a me in primis e a tutte le persone, di avere dei rapporti simili a quello. Sonostufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli str*nzi disumani che le trattano di m*rda.