Chiama il 112 per 'una pizza', bimbo di 10 anni salva la madre dal padre violento a Latina

Qualche giorno fa, a, un bambino di 10hato il 112 dicendo di voler ordinare una pizza. Poi è rimasto un silenzio per far ascoltare quello che stava accadendo in casa. Li grida di una donna e di un uomo non facevano presagire nulla di buono., il messaggio in codice dele il tempestivo interventoIl messaggio in codice, subito compreso dall’operatore che ha geolocalizzato la telefonata, mandando una pattuglia dei carabinieri, il bambino è riuscito are lae i fratelli dalla violenza del. Ilè stato per il momento allontanato dalla casa familiare con un provvedimento urgente, ma non si esclude che, ricostruendo i fatti, possano esserci ulteriori risvolti.Al coraggio del piccolo è arrivato il plauso del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che sui social ha scritto: “Voglio ordinare le pizze.