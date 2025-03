Biccy.it - Chi vincerà il GF: cambia tutta la classifica degli scommettitori

Leggi su Biccy.it

Ormai siamo arrivati alla fine di questo Grande Fratello e tra quattro giorni sapremo finalmente chiil GF. I bookmaker fino alla scorsa settimana davano per vincitrice quasi sicura Zeudi Di Palma, seguita da Tommaso Franchi ed Helena Prestes quasi a pari merito com Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Le cose sonote drasticamente, anche perché due dei possibili vincitori sono stati eliminati nell’ultima puntata del reality di Canale 5. Ma quindi chiil GF secondo i nuovi pronostici? Zeudi mantiene una buona posizione, ma non è più la favorita (probabilmente anche per le percentuali non più clamorose che le sue Zelena hanno fatto avere a Chiara Cainelli in semifinale).Chiil GF? Le nuove previsioni dei bookmaker.Secondo i maggiori siti di scommesse a portare a casa il montepremi finale sarà Helena Prestes, mentre il secondo posto dovrebbe andare a Zeudi Di Palma.