Cultweb.it - Chi sono i “Volonterosi per l’Ucraina”, la coalizione internazionale riunita in queste ore a Parigi?

Leggi su Cultweb.it

perunache ha l’obiettivo di coordinare il sostegno militare, economico e umanitario alnel contesto del conflitto in corso con la Russia. Il gruppo si sta riunendo inore aper discutere strategie di supporto e rafforzare l’impegno collettivo nella difesa della sovranità ucraina. Secondo l’Eliseo saranno 31 i paesi a partecipare al vertice, tra cui membri della Nato e dell’Ue come Regno Unito, Canada e Norvegia. Ci sarà ovviamente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.L’incontro arriva in un momento drammatico, visto che gli USA hanno annunciato di avere mediato un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina nel Mar Nero. E poche ore dopo il caso della pubblicazione da parte del The Atlantic della chat segreta di alti funzionari della sicurezza nazionale di Trump, in cui è emersa la posizione sprezzante del segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth su “un’Europa parassita”.