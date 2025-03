Ilfattoquotidiano.it - “Chi perde mangia cibo per gatti”: Vito Loiacono, lo youtuber dello schianto in Lamborghini in cui morì un bimbo torna alle sfide social

redi gatto. È questa l’ultima sfida – con penitenza “estrema”, come lui stesso la definisce -, lanciata da, lo, noto con il nome di “Er Motosega”, che era a bordo dellacoinvolta nell’incidente in cui perse la vita il piccolo Manuel Proietti, 5 anni, a Casal Palocco, Roma, nel giugno 2023. Per la tragedia, il content creator, ex membro del gruppo diThe Borderline, non è mai stato indagato, in quanto ritenuto “semplice” passeggero a bordo di quell’auto, mentre il conducente, Matteo di Pietro, ha patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi senza carcere. Dopo l’incidente,era sparito, per un po’ di tempo, dai, ma, da circa sei mesi, èto attivamente a pubblicare contenuti, soprattuttoe gag “divertenti”, e oggi conta circa 800 mila follower tra TikTok e Instagram.