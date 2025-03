Ultimouomo.com - Chi para meglio in Serie A?

Ventinove partite equivalgono a circa i tre quarti dell’intero campionato: questo vuol dire che i tempi - e i numeri - sono maturi per iniziare a tracciare dei bilanci abbastanza accurati sulla stagione, anche attraverso le statistiche. Nello spettro delle possibili analisi, c’è un ruolo in particolare per cui è sempre un po’ più difficile interpretare i dati, o per cui si finisce col prendere in considerazione i numeri in maniera troppo semplicistica: i portieri.Ormai è chiaro che le statistiche tradizionalmente utilizzate per valutare chi difende la porta - gol subìti, clean sheet, ma anche la percentuale dite - e che ancora trovano spazio nei media mainstream sono poco indicative delle reali prestazioni, sia in termini quantitativi che qualitativi. È abbastanza ovvio che il numero di gol incassati o di reti inviolate è strettamente dipendente dalla performance difensiva della squadra nel suo complesso, mentre la percentuale dite ha un significato ma anche un valore relativo, perché non ci dice nulla riguardo la reale difficoltà dei tiri affrontati dai portieri.