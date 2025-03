Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera. La rivelazione sul Caso di Andrea Prospero: “Non è giusto”

Il 26 marzo 2025 è andata in onda una nuova puntata di Chi?, e Federica Sciarelli è tornata sui casi di cronaca irrisolti, avvolti ancora, nonostante le indagini e l’impegno sempre proficuo della trasmissione, da troppi misteri.Ildi“Studiando come sono andate le cose,scrive alla sorella alle 12.32 un messaggio: 6 minuti prima sta scrivendo con Valemno, gli sta chiedendo un incoraggiamento (per compiere il gesto, n.d.r.). Poi scrive alla sorella con la quale si mette d’accordo per andare a pranzo. Sono le 12.49 quando Valemno gli chiede se ha preso le pasticche. E poi dal cellulare si vedono le spunte fino a un certo punto:è morto”.Ildiè uno dei più discussi e dolorosi delle ultime settimane. Da tempo Chi? e Federica Sciarelli si occupano del, scoprendo delle cose importanti, tra cui una ricetta falsa con dati rubati, e contattato una dottoressa che non c’entra nulla (è in pensione).